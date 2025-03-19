Воробьев: строительство третьей очереди индустриального парка «Есипово» началось в Солнечногорске

Третью очередь индустриального парка «Есипово» начали строить в Солнечногорске. Благодаря этому там появится еще более 2,5 тысячи рабочих мест, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . В проект инвестируют порядка 1,4 миллиарда рублей.

Индустриальный парк «Есипово» заполнили на 100%, поэтому там потребовалось расширение. На новых площадях смогут разместиться крупные компании, а также предприятия малого и среднего бизнеса.

«До конца этого года планируем провести все необходимые инженерные коммуникации, построим дороги и транспортные развязки, которыми смогут пользоваться жители. Особое внимание уделим благоустройству», — написал Воробьев в Telegram-канале.