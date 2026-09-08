Воробьев: станцию МЦД-3 «Монумент» в Химках откроют к концу 2027 года

В Химках начали строительство станции МЦД-3 «Монумент». Первый камень заложили губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Остановочный пункт появится между станциями «Химки» и «Молжаниново». Его открытие планируют в конце 2027 года, говорится в сообщении пресс-службы главы региона по итогам его визита в округ.

Вблизи станции живут около 28,5 тысячи человек. Сейчас дорога занимает у них до 35 минут. После открытия станции путь до нее пешком составит около 10 минут. Оттуда без пересадок можно будет доехать до центра Химок, метро «Ховрино», Люберец, Жуковского и Раменского.

«Здесь живет около 30 тысяч человек. Люди теряют заметное количество времени по пути к МЦД-3, который очень востребован. А современная станция с лифтами, эскалаторами позволит быстро, удобно добираться, в том числе, до Москвы и обратно», — сказал Воробьев.

На станции построят платформы с навесами, два вестибюля и крытый зал над путями, установят лифты и эскалаторы. Рядом появятся автобусные площадки, парковка, пешеходные дорожки и стоянки такси.