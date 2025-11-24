Воробьев сообщил о возобновлении работы котельной в Шатуре после атаки БПЛА

Котельная в Шатуре вновь начала подачу тепла в жилые дома после вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , повреждения оперативно устранили, оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на станции подходят к завершению.

«Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее», — подчеркнул губернатор.

Сейчас специалисты продолжают переподключать многоквартирные дома и социальные объекты на постоянную схему теплоснабжения. На это потребуется несколько часов. В ближайшее время также полностью восстановят горячее водоснабжение.

Передвижные котельные пока остаются на месте как резерв. Для предотвращения возможных перебоев на объектах дежурят аварийные бригады, которые готовы оперативно реагировать на завоздушивание систем.