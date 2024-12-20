Воробьев рассказал о работе центра имени Мещерякова для бойцов СВО

Госфонд « Защитники Отечества » и реабилитационный центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

«Он заработал здесь в октябре. Это уникальное место, которому нет аналогов не только в России, но и в мире. Спасибо статс-секретарю — замминистра обороны России, председателю Госфонда „Защитники Отечества“ Анне Цивилевой за заботу о бойцах», — указал Воробьев.

В реабилитационном центре проходят восстановление ветераны специальной военной операции из Подмосковья, Твери, Пскова, Татарстана и Самары, которые из-за ранения частично или полностью утратили зрение или слух.

Курс реабилитации бесплатный и составляет 21 день, при этом его можно продлить при необходимости. Важно, что ветераны могут находиться здесь с близкими, что предусмотрено для их поддержки.

Специалисты центра обучают участников ориентироваться в пространстве и осваивать новые профессии. В частности, ветераны уже испытали себя в роли операторов, принимая звонки на прямой линии с президентом.