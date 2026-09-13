Воробьев проверил строительство многопрофильной больницы в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 13 сентября проверил ход строительства многофункционального медицинского комплекса на улице Коминтерна в Мытищах. На площадке завершили нулевой цикл и приступили к возведению монолитных конструкций надземных этажей, сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Вместе с губернатором объект осмотрел депутат Мособлдумы и олимпийский чемпион Александр Легков. Строительство ведут в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Наш президент уделяет первостепенное внимание вопросам доступности и качества медицинской помощи. При его поддержке мы реализуем масштабные проекты в сфере здравоохранения, и строительство Мытищинской многопрофильной больницы — яркий тому пример», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что клиника станет одной из крупнейших на северо-востоке Подмосковья. Высокотехнологичную помощь здесь смогут получать свыше 1,2 миллиона жителей.