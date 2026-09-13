Воробьев проверил строительство многопрофильной больницы в Мытищах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 13 сентября проверил ход строительства многофункционального медицинского комплекса на улице Коминтерна в Мытищах. На площадке завершили нулевой цикл и приступили к возведению монолитных конструкций надземных этажей, сообщила пресс-служба администрации главы региона.
Вместе с губернатором объект осмотрел депутат Мособлдумы и олимпийский чемпион Александр Легков. Строительство ведут в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Наш президент уделяет первостепенное внимание вопросам доступности и качества медицинской помощи. При его поддержке мы реализуем масштабные проекты в сфере здравоохранения, и строительство Мытищинской многопрофильной больницы — яркий тому пример», — сказал Воробьев.
Губернатор отметил, что клиника станет одной из крупнейших на северо-востоке Подмосковья. Высокотехнологичную помощь здесь смогут получать свыше 1,2 миллиона жителей.
Семиэтажный медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров планируют завершить к 2030 году. В нем разместят свыше 20 стационарных профилей, включая терапию, хирургию и травматологию. Также здесь начнут работать консультативно-диагностический, перинатальный и региональный сосудистый центры.
Больницу оснастят компьютерными и магнитно-резонансными томографами и другим тяжелым диагностическим оборудованием. Приемное отделение организуют по системе «Триаж»: экстренных пациентов распределят по трем потокам в зависимости от тяжести состояния.
В проекте предусмотрены одно- и двухместные палаты с индивидуальными санузлами. Для санитарной авиации оборудуют вертолетную площадку. Рядом с больницей появятся многоуровневый паркинг и благоустроенные зоны отдыха.