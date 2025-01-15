Воробьев проверил реконструкцию очистных сооружений в Солнечногорске
Воробьев: реконструкция очистных сооружений улучшит жизнь Солнечногорска
Запуск пяти обновленных очистных сооружений проведут в Московской области в 2025 году. С проверкой хода работ по реконструкции объекта в деревне Осипово городского округа Солнечногорск приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он отметил, что запуск обновленных очистных сооружений запланировали на конец марта — начало апреля, что улучшит жизнь 65 тысяч жителей округа.
«Мы проводим масштабную работу. Современные технологии позволяют это делать более качественно, соответственно, вся очистка, все мероприятия, которые предполагаются, совершенно другого уровня. В 2025 году сдаем пять объектов», — заявил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что все работы проводят в рамках президентского проекта «Оздоровление Волги».
Кроме Солнечногорска, в этом году реконструкцию очистных сооружений проведут в Лыткарине, Богородском городском округе, ЗАТО Молодежный и Коломне.
Важно сказать, что мы запустили, пожалуй, самые большие очистные — в Щелкове. Это восточный куст, куда входят несколько городских округов. Сделано это было своевременно. Также, впрочем, как и большие очистные сооружения в Подольске. Понимаем важность этой работы.
Андрей Воробьев
губернатор Московской области
Очистные сооружения в Солнечногорске построили еще 1970-х годах, поэтому с нагрузкой они не справлялись. На сегодняшний день работы завершены на 80%. После перезапуска объект также возьмет в обслуживание 10 промышленных предприятий округа.
О работе объекта после реконструкции рассказал директор ресурсоснабжающей организации МКП «ИКЖКХ» в Солнечногорске Виталий Шалонский. Он подчеркнул, что старое оборудование износилось на 70%. Поэтому перезапуск очень важен.
«Очень ждем, чтобы ввести в эксплуатацию. Производительность составит 27 тысяч кубометров в в сутки. Это позволит обеспечивать водоотведение для более 60 тысяч жителей и порядка 500 юридических организаций», — подчеркнул он.
Всего в ближайшие два года реконструкцию очистных сооружений завершат в 16 городских округах Московской области и начнут работы на еще 22 объектах.
Только в прошлом году в Подмосковье модернизировали 15 очистных сооружений, которые обслуживают 350 тысяч жителей.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что модернизация очистных сооружений в малых населенных пунктах — это не только ключ к развитию инженерной инфраструктуры, но и повышение уровня жизни жителей.