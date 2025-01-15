Воробьев проверил реконструкцию очистных сооружений в Солнечногорске

Запуск пяти обновленных очистных сооружений проведут в Московской области в 2025 году. С проверкой хода работ по реконструкции объекта в деревне Осипово городского округа Солнечногорск приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что запуск обновленных очистных сооружений запланировали на конец марта — начало апреля, что улучшит жизнь 65 тысяч жителей округа.

«Мы проводим масштабную работу. Современные технологии позволяют это делать более качественно, соответственно, вся очистка, все мероприятия, которые предполагаются, совершенно другого уровня. В 2025 году сдаем пять объектов», — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что все работы проводят в рамках президентского проекта «Оздоровление Волги».