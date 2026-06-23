Воробьев провел встречу с главой Богородского городского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Богородского городского округа Денисом Семеновым. Они обсудили строительство, капитальный ремонт, благоустройство и другие вопросы.

За последние пять лет в округе обновили 17 объектов здравоохранения. В этом году к открытию планируется поликлиника на 500 мест в микрорайоне Заречье.

«Уже все готово к открытию. Буквально через несколько недель наши жители смогут воспользоваться ультрасовременной, полностью оборудованной поликлиникой», — рассказал Семенов.

Кроме того, за последние годы отремонтировали и построили 32 школы и детских сада. В прошлом году после реконструкции на стадионе «Старт» открылась ледовая арена.

В прошлом году в Ногинске завершили пешеходный маршрут от Фонтанной площади до сквера Ногина, обновили сквер Бугрова, а в Электроуглях привели в порядок пляжную зону парка «Липовая аллея». По словам главы, в 2026-м планируют завершить благоустройство Богородского бульвара в Ногинске и лесопарка «Волхонка». Расселили 50 аварийных домов.