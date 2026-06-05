Воробьев: производство средств защиты растений запустят в ОЭЗ «Большой Серпухов»
Средства защиты растений начнут выпускать на территории особой экономической зоны «Большой Серпухов». Соглашение об этом подписали губернатор Андрей Воробьев и гендиректор «УНК АГРО» Алексей Батогов в рамках Петербургского международного экономического форума. На предприятии будут производить гербициды, фунгициды и микробиологические препараты. В проект инвестируют четыре миллиарда рублей. Там создадут около 300 рабочих мест.
«Одна из важных задач, которые ставит перед нами президент, — обеспечение продовольственной безопасности. Подмосковные предприятия вносят заметную лепту в эту работу, и мы со своей стороны стараемся их поддерживать, предлагать комфортные условия для старта и масштабирования проектов», — сказал Андрей Воробьев.
Агробиотехнологический кампус площадью около 30 тысяч квадратных метров расположится в Серпухове. Там создадут автоматизированные производственные линии и лабораторию контроля качества. Основные процессы будут основаны на дозировании, смешивании, формуляции и фасовке продукции.
Продукцию предприятия будут использовать в агрохолдингах и фермерских хозяйствах.
Проект начнут реализовывать в следующем году, а на проектную мощность предприятие выйдет в 2030 году. Ежегодно там будут выпускать пять тысяч тонн продукции.
«Производственный кампус позволит усилить научно-технологическую специализацию территории и создать дополнительные возможности для развития бизнеса, образования и кадрового потенциала Серпухова», — сказал Батогов.