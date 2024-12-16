Порядок и безопасность. Губернатор Воробьев призвал усилить бдительность экстренных служб Подмосковья в праздники

Усилить присутствие на местах во время новогодних праздников, проводить проверки и постоянно быть начеку. С этими словами губернатор Андрей Воробьев обратился к руководству правоохранительного блока и экстренных служб Подмосковья.

«Год заканчивается, и праздники — это всегда время, которое требует особого внимания. Требует особого внимания от спасателей, пожарных, нашего главка МВД и так далее. Поэтому обращаю внимание на важность присутствия на местах и ответственности за те направления, которые входят в сферу ваших обязанностей», — сказал губернатор на совещании с правительством региона 16 декабря.

В Подмосковье уже начинаются новогодние фестивали, детские елки, концерты и ярмарки. Во время каникул ожидается традиционно большой наплыв туристов из разных городов России. Важно обеспечить безопасность праздников, дежурить на дорогах, в общественных местах.

Андрей Воробьев призвал также особое внимание уделить противопожарной безопасности в дни, когда жители массово запускают фейерверки.