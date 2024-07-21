Воробьев пригласил посетить фестиваль «Достоевский» на улицах Зарайска

Фото: Медиасток.рф

Первый день фестиваля «Достоевский» завершился в Зарайске. Мероприятие собрало множество жителей и гостей Московской области. О программе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что в первый день фестиваля состоялся показ гала-премьеры фестиваля — спектакля-концерта «Бедные люди», в котором приняли участие актеры Евгений Миронов и Юлия Хлынина. Мероприятие сопровождалось выступлением камерного ансамбля «Солисты Москвы». Дирижером выступил Юрий Башмет.

«Сегодня — продолжение. В программе: премьера на главной сцене „Иов в космосе“, спектакль-путешествие по реке Осетр „Сон смешного человека“, уличный спектакль „Великанцы“», — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что сегодня в рамках фестиваля также пройдет премьера аудиоспектакля «Маленький герой», спектакль Лукоморье, шествие-променад «Карнавальцы» и другие события.

«Приезжайте на фестиваль „Достоевский“, ждем всех!» — подытожил Воробьев.

Более подробную программу мероприятия и другую информацию о событии можно найти на сайте.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева
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Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева
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Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева
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