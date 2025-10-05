Воробьев поздравил жителей с Днем Подмосковья и наградил выдающихся специалистов

В Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград, приуроченная ко Дню Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей разных сфер — здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, культуры и духовенства — и отметил их вклад в развитие региона.

Почетным гражданином Московской области стала директор семейного центра имени Мещерякова Галина Епифанова. Этот центр — первый в стране, где помогают молодым людям с нарушениями зрения и слуха. Его открыли год назад. Здесь также оказывают помощь участникам СВО — поддержку уже получили около 200 человек из 21 региона России.​

«Мы традиционно в первое воскресенье октября отмечаем День Московской области и встречаемся с теми, кто своим трудом, своим подвигом, своим отношением вносит очень заметный вклад в развитие региона, служит примером для подражания. Сегодня с нами Галина Константиновна, которая всю свою жизнь посвятила тем, кто по состоянию здоровья оказался в очень сложной ситуации. На протяжении многих десятилетий она, можно сказать, дает им путевку в жизнь», — отметил Воробьев.

«Семейный центр имени Александра Ивановича Мещерякова работает более 60 лет со слепыми, слепоглухими и глухими ребятами. 7 октября 2024 года открылся наш новый центр, где мы осуществляем постинтернатное сопровождение, молодые инвалиды обучаются различным профессиям. С ноября же прошлого года к нам на социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию также приезжают бойцы СВО», — поделилась Епифанова.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» присвоили главному научному сотруднику Центра земледелия ФИЦ «Немчиновка» Вадиму Конончуку, а директору училища олимпийского резерва в Бронницах Сергею Верлину — звание «Заслуженный работник физической культуры России».

Ордена Мужества удостоили иеромонаха Гурия из Сергиевой Лавры. Более 20 лет он является духовным наставником военных, в том числе участников СВО. Орден Преподобного Сергия Радонежского получил заместитель директора фонда «Троя», ветеран СВО Виктор Новиков. Кроме того, почетной грамотой и благодарностью президента наградили художественного руководителя Истринского драмтеатра Алексея Губина и вокалистку ансамбля «Садко» Московской областной филармонии Веру Каяцкую.