Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с Днем знаний

Во вторник, 1 сентября, подмосковные школьники вернулись за парты после летних каникул. Напутственные слова учащимся губернатор Андрей Воробьев произнес во время посещения гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе.

«Первое сентября — особенный день. Особенный день для детей, для родителей, для каждой семьи, конечно для учителей», — сказал глава региона.

В этот день школьные классы приняли один миллион 94 тысячи юных жителей Подмосковья. Губернатор адресовал особые слова первоклассникам, для которых торжественная линейка открыла совершенно новую главу жизни.

«Поэтому, ребята, я хочу пожелать вам, чтобы вы учились с радостью, с усердием, с удовольствием бежали в школу и с удовольствием возвращались домой», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Выпускникам глава региона пожелал реализовать намеченные планы и достичь целей.

Областная гимназия имени Е. М. Примакова в течение шести лет остается абсолютным лидером образования Московской области и делит это звание с физтех-лицеем имени П. Л. Капицы.

В рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников (RAEX) гимназия по итогам 2025/26 учебного года заняла второе место в сфере «Социальные и гуманитарные направления», а также по количеству поступивших в ведущие вузы страны.