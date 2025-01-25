«Чтобы реализовали смелые мечты». Воробьев поздравил студентов Подмосковья с праздником

День студента отмечают в России 25 января. К празднику в парках Подмосковья подготовили развлекательную программу с дискотеками на льду, беспроигрышными лотереями, песнями под гитару и квизами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в парк Ларисы Лазутиной в Одинцове, чтобы поздравить студентов МГИМО-МЕД.

«Ребята, я хочу вас поздравить, мы первый раз встречаемся. Хочу пожелать, чтобы все самые смелые мечты, которые вы носите в себе, в своих светлых головах и добрых сердцах, вы реализовали, чтобы ваше студенческое братство запомнилось вам. Запомнилось таким образом, чтобы, несмотря на годы, десятилетия нашей жизни, увидев друг друга, вы улыбались, вы обнимались, вы вспоминали свои студенческие годы», — обратился к студентам Воробьев.

Губернатор поблагодарил ректора Марка Курцера за помощь в реализации проекта по созданию в Подмосковье нового медицинского вуза. Сегодня в университете учатся почти 150 человек — 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по программам: «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия», «Терапия».

«Мы планируем на территории „Лапино“ строительство современного кампуса МГИМО-МЕД, и у наших студентов появится собственный учебный корпус. В нем будут готовиться десятки тысяч врачей, в работе которых есть огромная потребность в клиниках и больницах Российской Федерации», — отметил Курцер.

Поздравить студентов с праздником также приехал актер театра и кино Александр Петров. Он поделился воспоминаниями о студенческой жизни и дал ребятам несколько советов.