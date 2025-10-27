Воробьев поздравил школьника из Балашихи с победой на турнире по шахматам в Азии

Юный шахматист из Балашихи Михаил Марков завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по быстрым шахматам среди школьников до семи лет. Турнир проходил в Улан-Баторе и собрал 674 участников из 16 стран. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил чемпиона с этим событием.

«На счету Михаила семь очков по рапиду из семи возможных. Всего в копилке российской сборной — шесть медалей, включая два золота», — уточнил Воробьев.

Михаил занимается в шахматном клубе «Рассвет» в микрорайоне Железнодорожный и уже не раз показывал высокий уровень игры. В этом году он стал чемпионом России среди школьников, а также завоевал серебро на детском Кубке мира по классическим шахматам и на Кубке Сергея Карякина.