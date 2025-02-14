Воробьев поздравил школьника их Химок с золотом олимпиады по математике

Перешедший на усиленные занятия по математике ученик школы № 14 городского округа Химки Иван Часовских завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде в Бухаресте. Он показал лучший результат. С победой юношу поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что десятиклассник вошел в состав сборной России, которая приняла участие в XVI Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics и завоевала две золотые и две серебряные медали

«Парень учится в школе № 14, усиленно заниматься математикой начал в шестом классе. Для него это уже второе „золото“ — первое он завоевал на Международной математической олимпиаде IMO-2024. Гордимся тобой, Иван, и желаем дальнейших успехов!» — обратился к школьнику Андрей Воробьев через свой Telegram-канал.

На Международной математической олимпиаде IMO-2024 Иван Часовских набрал 40 баллов, показав второй результат в мире. По итогам соревнований он занял первое место, получив золотую медаль. В прошлом году соревнования прошли дистанционно, российская сборная вместе с минчанином выполняла задания на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге.