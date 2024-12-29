Воробьев поздравил с Новым годом воспитанниц приюта при Покровском монастыре

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил православный приют при Покровском ставропигиальном женском монастыре и поздравил воспитанниц с наступающим праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Обитель основали в 1635 году, а в 1998 году в монастырь перевезли мощи известной святой — Матроны Московской. В приюте живут 47 детей в возрасте от трех до 17 лет. Воробьев навестил воспитанниц, вручил им подарки, а также приглашения на елку и концерт. Он похвалил девочек за хорошую учебу и занятия творчеством.

«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества», — добавил глава региона.

В качестве подарка Воробьев преподнес воспитанницам коньки для фигурного катания и пригласил детей на елку в Московский Губернский театр. Настоятельница монастыря матушка Феофания выразила благодарность и поздравила губернатора в ответ.

«Пусть Ангел хранит вас на долгие годы в добром здравии и всегда оберегает от всех невзгод», — обратилась она к Воробьеву.