Воробьев поздравил с Новым годом воспитанниц приюта при Покровском монастыре
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил православный приют при Покровском ставропигиальном женском монастыре и поздравил воспитанниц с наступающим праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Обитель основали в 1635 году, а в 1998 году в монастырь перевезли мощи известной святой — Матроны Московской. В приюте живут 47 детей в возрасте от трех до 17 лет. Воробьев навестил воспитанниц, вручил им подарки, а также приглашения на елку и концерт. Он похвалил девочек за хорошую учебу и занятия творчеством.
«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества», — добавил глава региона.
В качестве подарка Воробьев преподнес воспитанницам коньки для фигурного катания и пригласил детей на елку в Московский Губернский театр. Настоятельница монастыря матушка Феофания выразила благодарность и поздравила губернатора в ответ.
«Пусть Ангел хранит вас на долгие годы в добром здравии и всегда оберегает от всех невзгод», — обратилась она к Воробьеву.
В стенах монастыря воспитанницы изучают школьные предметы и посещают дополнительные занятия по шитью, вышивке, готовке и вязанию.
«Обычный день у нас проходит так: просыпаемся, помогаем сначала самым младшим, заплетаем им волосы, а затем идем в школу. Все у нас учатся очень хорошо», — рассказала воспитанница приюта Вероника.
Она добавила, что еще есть группа продленного дня. После учебы девочки гуляют вместе с учителями, а затем делают домашние задания. Некоторые воспитанницы посещают музыкальную школу.
«У нас замечательные воспитатели, матушка во всем поддерживает. День проходит всегда очень насыщенно, нам устраивают интересные занятия, бываем на различных мероприятиях», — подчеркнула Вероника.
В православные праздники девочки выступают вперед гостями: устраивают спектакли и концерты, а на Рождество готовят колядки. Несколько танцевально-музыкальных номеров они продемонстрировали в этот раз и губернатору.