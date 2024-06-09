Воробьев поздравил победителей азиатской олимпиады по физике из Подмосковья

Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Представители сборной Московской области победили на азиатской олимпиаде по физике. Соревнования среди лучших коллективов прошли в Малайзии. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в свое Telegram-канале.

Глава региона поздравил победителей, подчеркнув, что в олимпиаде участвовали школьники из 27 стран. При этом сборная Подмосковья завоевала пять золотых и три серебряные медали.

«Молодцы, ребята!» — указал Воробьев.

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