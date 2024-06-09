Сегодня 19:54 Воробьев поздравил победителей азиатской олимпиады по физике из Подмосковья Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
Представители сборной Московской области победили на азиатской олимпиаде по физике. Соревнования среди лучших коллективов прошли в Малайзии. Об этом рассказал губернатор Московской области
Андрей Воробьев в свое Telegram-канале.
Глава региона поздравил победителей, подчеркнув, что в олимпиаде участвовали школьники из 27 стран. При этом сборная Подмосковья завоевала пять золотых и три серебряные медали.
«Молодцы, ребята!» — указал Воробьев.
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