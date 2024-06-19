Воробьев помолился с прихожанами Успенского кафедрального собора в Коломне

Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Успенский кафедральный собор в Коломне обладает богатой историей и имеет большую значимость для православных христиан. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил святыню и помолился с прихожанами.

Глава Подмосковья также пообщался с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

«Вместе провели время в молитве. Спасибо за теплый прием», — поблагодарил губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев напомнил, что почти год назад проводил встречу с митрополитом в Зарайском кремле. Тогда обсуждалась помощь бойцам специальной военной операции и их близким.

«И нам, и Церкви важно помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании», — добавил Воробьев.

Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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