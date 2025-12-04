«Никому не откажут в помощи». Воробьев подвел итоги работы медцентра Рошаля за год

В Подмосковье за последний год достигли значительных успехов в снижении детской смертности. О результатах работы Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля и будущих проектах в сфере здравоохранения в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона напомнил, что учреждение открыли при поддержке президента России.

«Вот уже год и два месяца работает этот центр. Там получили помощь детки из 88 регионов, отовсюду. Собралась очень мощная команда. И мы создаем условия, чтобы эта команда не только собралась, но и дальше сплачивалась, совершенствовалась и спасала жизни», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В центре ежедневно проводят не менее 80 сложных операций, а количество коек достигло 537.