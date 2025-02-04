Воробьев: Подмосковье открыло прием заявок на субсидии маркетплейсам и франшизам

В Подмосковье начался прием заявок на субсидии по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что данные меры поддержки доступны представителям малого и среднего бизнеса. Подать заявку на получение субсидии можно до конца мая.
«Видим большой отклик от подмосковного бизнеса: в прошлом году 187 предпринимателей получили 50 миллионов рублей на развитие бизнеса на маркетплейсах, а 128 компаний — 64 миллиона рублей на развитие по франшизе», — подчеркнул Воробьев.
Субсидия при выходе на маркетплейсы позволяет представителям МСП компенсировать до 500 тысяч рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. В программе принимают участие 13 площадок, таких как OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет и другие.
По программе «Франшизы» предприниматели могут вернуть до двух миллионов рублей при запуске бизнеса по франшизам Подмосковья и до миллиона рублей — из других регионов.
Напомним, программы субсидирования реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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