Воробьев: подготовку систем водоснабжения Подмосковья к зиме завершат в сентябре

В Подмосковье продолжают готовить системы водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. О процессе работ и необходимости создать резерв материалов рассказал на ВКС губернатор Андрей Воробьев .

При низких температурах коммунальная инфраструктура испытывает повышенные нагрузки, поэтому до наступления холодов необходимо привести в порядок инженерные сети и оборудование.

По данным Центра управления регионом, в этом году число обращений жителей по поводу неисправности канализации, качества или отсутствия воды сократилось на 30%.

Положительная динамика, как отметил Андрей Воробьев, связана в том числе с проактивным мониторингом, интеллектуальным контролем и адресной работой с наиболее проблемными обращениями.

«Чек-лист: промывка резервуаров, замена задвижек, установка частотников и другие регламентные работы», — подчеркнул губернатор.

Завершить основные мероприятия муниципалитеты должны до 30 сентября. Главам территорий, особенно тем, где работы идут медленными темпами, поручили обеспечить своевременное и качественное выполнение всех задач.

Кроме того, каждый муниципалитет должен иметь запас запчастей, задвижек, труб и электрооборудования для оперативного устранения коммунальных аварий.