Воробьев поблагодарил Патриарха Кирилла за переданную в Центр имени Рошаля икону

Патриарх Кирилл пожертвовал икону в Смоленский собор Новодевичьего монастыря, который освятили после завершения реставрации. В освящении приняли участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова, которые вместе с Патриархом Кириллом стали частью Божественной литургии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Маленький Илья и его мама Елена находятся в Центре имени Рошаля в Красногорске. Недавно мальчику пришлось испытать серьезные трудности из-за сильного желудочного кровотечения. Четыре бригады врачей, среди которых был врач-эндоскопист Александр Сергеевич Иноземцев, сражались за его жизнь и смогли остановить кровотечение на поврежденном сосуде.

На данный момент Илья восстанавливается, и все надеются на его скорейшее выздоровление. Елена выразила благодарность всем медицинским специалистам и Патриарху Кириллу, который передал памятную икону «Спас Нерукотворный». Она уверена, что эта икона станет символом надежды и способствует быстрому выздоровлению ее сына.

«Новодевичий монастырь в этом году отмечает 500-летний юбилей. Мы рады, что внесли свой вклад в обустройство подворья: Церкви Успения, сестринского корпуса, сторожки и кельи», — подытожил Воробьев.