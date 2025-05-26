Воробьев поблагодарил Михалкова за интерес к фестивалю «Мелиховская весна»

В Подмосковье стартовал юбилейный, 25-й фестиваль «Мелиховская весна» — один из самых известных театральных праздников в России, посвященный творчеству Антона Павловича Чехова. Андрей Воробьев пообщался с гостями и артистами, а также поблагодарил всех, кто создает театральную магию на сцене, и особенно отметил участие Никиты Михалкова

«Фестиваль проводится уже 25 лет. В этот раз он будет идти десять дней, здесь большое количество участников. Чехова любят во всем мире, его герои близки и понятны многим. За 24 года на фестивале побывал 201 театр из 25 стран. В этом году на площадках „Мелиховской весны“ — 20 спектаклей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая», — уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что очень важно поддерживать театры, особенно школьные и студенческие. Академия кинематографического и театрального искусства имени Никиты Михалкова представила на фестивале специальную программу. Среди показов — спектакль «Метаморфозы. Святая простота», основанный на чеховских рассказах, а также документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена», созданный к 165-летию со дня рождения писателя.

«Десять лет назад я был здесь с мастер-классом и сказал, что мечтаю создать собственную Академию театрального искусства и вернуться сюда с ребятами — сыграть спектакль. И вот это случилось. „Метаморфозы“ — это бренд нашей Академии и театра „Мастерская ‚12‘ Никиты Михалкова“. Одно дело — драматургия, когда уже все сложено, есть фабула, диалоги и так далее. Другое дело — литература, когда одной фразой можно передать мощнейшее состояние, очень точное, очень глубокое», — отметил Михалков.

Важной новинкой фестиваля стала школа молодых театральных критиков — 20 блогеров и рецензентов со всей России учатся писать о театре под руководством опытных наставников. Отбор был серьезным: на участие в дистанционном этапе подали 150 заявок, в Мелихово попали лучшие.

Особое внимание в этом году уделяется «Чайке» — именно в Мелихове, 130 лет назад, Чехов написал эту пьесу, изменившую театр. На фестивале покажут сразу четыре разные версии произведения.

«Нам очень важно, чтобы с каждым годом в Мелихове становилось комфортно. Поэтому стараемся реализовать программы благоустройства, реставрации, создавать различные удобства. У Подмосковья очень богатая история, культура и наша задача — чтобы все наши музеи-заповедники имели и форму, и содержание. Поэтому и дальше будем их развивать», — подытожил губернатор.

Фестиваль проходит на уличной сцене в усадьбе и в театральном дворе музея. Также спектакли идут на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Всего в афише — более 30 мероприятий, включая специальную программу «Чехов+», которая в следующем году будет посвящена Шекспиру.