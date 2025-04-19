Воробьев: Ольга Шведова из Наро-Фоминска получила звание «Мать-героиня» по указу президента

Ольга Шведова из Наро-Фоминска воспитывает 14 детей. По указу президента она получила почетное звание «Мать-героиня». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ее с этим событием и пожелал успехов в воспитании большой семьи.
«Растить детей — огромный труд и большая ответственность. Тем ценнее пример семьи Шведовых. Дети Ольги Николаевны и ее мужа Александра Анатольевича окружены любовью. Ребята участвуют в жизни города, занимаются творчеством и хорошо учатся», — подчеркнул Воробьев.
Ольга Николаевна не только воспитывает детей, но и работает логопедом в школе. Ранее, в 2011 году, ей вручили знак «Материнская слава», а в 2018 году вместе с мужем она получила орден «Родительская слава».
В Подмосковье живет более 115 тысяч многодетных семей. Многие из них получили разные награды. Семья Шведовых стала третьей в регионе, кому присвоили звание «Мать-героиня» — самую высокую награду для матерей.
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