На 40% меньше жалоб. Воробьев — о результатах трансформации ЖКХ в Подмосковье
Андрей Воробьев: тысячу машин для уборки улиц закупили в Подмосковье за 3 года
За три года в Подмосковье закупили более 1,2 тысячи спецмашин для уборки улиц. Благодаря этой работе и внедрению цифровых сервисов в регионе заметно снизилось количество жалоб жителей. О готовности МБУ к зиме губернатору Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Владислав Мурашов.
«Наша задача — убедиться, что у нас единое понимание, единый подход. Мы регулярно закупаем коммунальную технику. Только за последние три года — более 1,2 тысячи единиц. Теперь очень важно, чтобы эта техника работала, а не стояла, чтобы мы видели, какие участки приоритизированы в случае снегопада», — сказал глава региона.
Муниципальные службы Подмосковья следят за чистотой 21 тысячи дворов и общественных территорий, а также за состоянием проездов и 28 тысяч километров дорог. Всего в регионе работают более 100 МБУ, на вооружении которых 3,2 тысячи тракторов, погрузчиков, самосвалов и других машин. За чистотой следят около восьми тысяч дворников и двух тысяч дорожных рабочих.
Закупка новой техники позволила снизить количество жалоб жителей на 40% за три года. Оптимизировать работу также помогли цифровые сервисы. Так, все маршруты, по которым движется коммунальная техника, стали едиными и теперь отображаются в «Яндекс.Конструкторе», а при помощи «Яндекс.Вектора» дворникам ставят задачи, рассказал вице-губернатор Владислав Мурашов.
«Сегодня все маршруты коммунальной техники у нас собраны в „Яндекс Конструкторе“, а „Яндекс Вектор“ позволяет нам видеть качество, своевременность, ну и, как следствие, результат работы — то, на что мы тратим силы и средства», — отметил Воробьев.
В ходе подготовки к зиме инспекторы проверили все подмосковные МБУ на наличие техники, оборудования, инвентаря и персонала. Все выявленные недочеты устранят до 1 ноября.