За три года в Подмосковье закупили более 1,2 тысячи спецмашин для уборки улиц. Благодаря этой работе и внедрению цифровых сервисов в регионе заметно снизилось количество жалоб жителей. О готовности МБУ к зиме губернатору Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Владислав Мурашов.

«Наша задача — убедиться, что у нас единое понимание, единый подход. Мы регулярно закупаем коммунальную технику. Только за последние три года — более 1,2 тысячи единиц. Теперь очень важно, чтобы эта техника работала, а не стояла, чтобы мы видели, какие участки приоритизированы в случае снегопада», — сказал глава региона.

Муниципальные службы Подмосковья следят за чистотой 21 тысячи дворов и общественных территорий, а также за состоянием проездов и 28 тысяч километров дорог. Всего в регионе работают более 100 МБУ, на вооружении которых 3,2 тысячи тракторов, погрузчиков, самосвалов и других машин. За чистотой следят около восьми тысяч дворников и двух тысяч дорожных рабочих.