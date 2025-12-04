Андрей Воробьев: обновление теплосетей в Подмосковье продолжится в 2026 году

Власти Московской области делают особый акцент на модернизации системы теплоснабжения региона. О программе по обновлению сетей и котельных в интервью «Комсомольской правде» рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Каждый понедельник глава региона и его команда начинают с анализа обращений местных жителей, чтобы оперативно реагировать на наиболее актуальные запросы.

Андрей Воробьев обратил внимание на то, что власти Подмосковья понимают: тема жилищно-коммунального хозяйства остается особенно важной, так как делает жизнь людей комфортной.

Губернатор подчеркнул, что с 2024 года в регионе реализуют форсированную программу модернизации систем теплоснабжения. Работы проводят во всех 56 округах.