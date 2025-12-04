Стабильное теплоснабжение в каждом городе. Воробьев — о модернизации системы ЖКХ в Подмосковье
Андрей Воробьев: обновление теплосетей в Подмосковье продолжится в 2026 году
Власти Московской области делают особый акцент на модернизации системы теплоснабжения региона. О программе по обновлению сетей и котельных в интервью «Комсомольской правде» рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Каждый понедельник глава региона и его команда начинают с анализа обращений местных жителей, чтобы оперативно реагировать на наиболее актуальные запросы.
Андрей Воробьев обратил внимание на то, что власти Подмосковья понимают: тема жилищно-коммунального хозяйства остается особенно важной, так как делает жизнь людей комфортной.
Губернатор подчеркнул, что с 2024 года в регионе реализуют форсированную программу модернизации систем теплоснабжения. Работы проводят во всех 56 округах.
Где-то это одна котельная, один участок сетей, где-то — комплекс мероприятий, как в Подольске, Солнечногорске, Одинцове, Балашихе. Это большая работа, где по два-четыре миллиарда рублей в больших городах, в мелких — от 100 до 300 миллионов рублей мы инвестируем в замену старых сетей, в модернизацию котельных, строительство новых котельных.
Андрей Воробьев
Губернатор Московской области
На эти цели ежегодно направляют около 50 миллиардов рублей, а 2025 год стал в этой работе особенно интенсивным.
Программу продолжат в 2026-м. Основная цель — обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение для всех жителей области.