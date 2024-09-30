Воробьев: новый тоннель к Путилковскому шоссе откроют к лету 2025 года

Продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале .

«Длина тоннеля около 500 метров. Движение будет четырехполосное, для безопасности жителей сделаем пешеходный переход. По ходу работ стало понятно, что здесь необходимо переделывать сети связи и электричества, а также было решено построить новую теплосеть. Все это требует дополнительного времени», — отметил Воробьев.

Он добавил, что тоннель позволит разгрузить участок дороги — выезд на Пятницкое шоссе со Сходненской улицы. Также тоннель даст возможность сразу выехать на МКАД.

Кроме того, в Красногорске в работе находятся сразу несколько важных проектов.

«Два путепровода через железную дорогу в Опалихе и Аникеевке — движение по ним откроем в этом году. В 2026 году запустим дублер Пятницкого шоссе, дорогу „Путилково-Пятницкое шоссе“, трассу „Пятницкое шоссе (новое направление) — Сабурово“», — рассказал губернатор.

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