Воробьев начал традиционное обращение к жителям Подмосковья с итогами года

Губернатор Подмосковья обратился к жителям региона для того, чтобы отчитаться о проделанной за год работе. Прямую трансляцию можно смотреть на 360.ru .

«Люди замечают огромные перемены, которые происходят в Подмосковье. Сегодняшнее выступление мы назвали „Подмосковье. Национальные идеи президента. Развитие, укрепление, рост“. Они прежде всего касаются качества жизни наших жителей, институтов, которые раскрывают потенциал каждого в образовании, спорте, культуре», — сказал Воробьев в приветственной речи.

Темами ежегодного обращения к жителям станут также комфорт и безопасность, парки, дороги, развитие бизнеса и многое другое.

«И конечно, постоянные и эффективные трансформации. За блок „Цифровые трансформации“ в Госсовете отвечает Подмосковье, в частности, я возглавляю комиссию», — добавил губернатор.

Глава региона расскажет жителям о том, каких успехов удалось достичь Московской области в 2024 году, и обозначит приоритеты на 2025-й.