Воробьев: Мособлдума рассмотрит назначение Михаила Хайкина на позицию зампреда

Михаила Хайкина представят на позицию зампреда правительства — министра благоустройства Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Михаила Хайкина Мособлдума рассмотрит на позицию заместителя председателя правительства — министра благоустройства Подмосковья. Михаила Владимировича мы все знаем. Кроме вопросов благоустройства прошу его обеспечивать координацию министерства культуры, Минспорта и Главного управления культурного наследия», — сказал Воробьев.

Он отметил успехи Хайкина в преображении подмосковных городов, создании новых парков и лесопарков. Глава региона пожелал добиться таких же значимых успехов и по новым направлениям работы.

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