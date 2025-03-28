Воробьев: многопрофильную больницу построят в Балашихе к 2027 году

Многопрофильную больницу построят в Балашихе уже к 2027 году. Там будут оказывать помощь по 26 направлениям, а также откроют стационар и сосудистый центр. Учреждение будет обслуживать около 1,3 миллиона жителей Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В новой областной больнице будут принимать пациентов из Балашихи, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округа.

Сейчас на стройплощадке трудятся около 500 человек.

«Рабочие строят все корпуса больницы, а также подземный и надземный паркинги, укрепляют стены и заливают перекрытия бетоном», — написал губернатор в Telegram-канале.

В новом медучреждении будет работать стационар на 1,1 тысячи мест, а также сосудистый и консультативно-диагностический центры.

Помощь жителям будут оказывать по 25 профилям, среди которых челюстно-лицевая хирургия, гематология, кардиология, пульмонология и другие.

Больницу строят по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».