Воробьев: многопрофильную больницу построят в Балашихе к 2027 году
Многопрофильную больницу построят в Балашихе уже к 2027 году. Там будут оказывать помощь по 26 направлениям, а также откроют стационар и сосудистый центр. Учреждение будет обслуживать около 1,3 миллиона жителей Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В новой областной больнице будут принимать пациентов из Балашихи, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округа.
Сейчас на стройплощадке трудятся около 500 человек.
«Рабочие строят все корпуса больницы, а также подземный и надземный паркинги, укрепляют стены и заливают перекрытия бетоном», — написал губернатор в Telegram-канале.
В новом медучреждении будет работать стационар на 1,1 тысячи мест, а также сосудистый и консультативно-диагностический центры.
Помощь жителям будут оказывать по 25 профилям, среди которых челюстно-лицевая хирургия, гематология, кардиология, пульмонология и другие.
Больницу строят по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».