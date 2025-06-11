Воробьев: ИИ помог устранить 185 тысяч нарушений чистоты во дворах Подмосковья
Свыше 66 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион» помогают следить за чистотой во дворах Подмосковья. С их помощью уже устранили около 185 тысяч нарушений порядка, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В рамках проекта «Чистая территория» более 66 тысяч видеокамер оснастили искусственным интеллектом для выявления 14 нарушений порядка на улицах. Это ямы, мусор, неработающие фонари, навалы снега и многое другое. Нейросеть автоматически направляет задачи на их устранение и проверяет выполнение работ.
«В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание — это задача, поставленная президентом. И, конечно, серьезный акцент — на запросы жителей. Там, где мы внедряем ИИ-технологии, видим снижение количества жалоб людей, а это — самое главное», — сказал губернатор.
В прошлом году 552 камеры научились распознавать парковку у мусорных площадок. Так, если машина стоит в этой зоне дольше 10 минут, нейросеть автоматически выписывает штраф владельцу. Благодаря этому количество таких нарушений уже снизилось на 40%. С апреля устройства также фиксируют парковку на газонах. Они уже помогли выявить 40 нарушений.
Под контролем искусственного интеллекта теперь находится мусор. Так, они выявляют крупногабаритные отходы и несвоевременную уборку. С февраля ИИ выставил более 430 штрафов в этой категории. С недавнего времени нейросеть распознает мусор и на детских площадках.