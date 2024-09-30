Воробьев: еще 2 тысячи рабочих мест появится в бизнес-парке «Гринвуд»

Почти 8% товарооборота между Китаем и Россией дает Подмосковье — это 18,5 миллиардов долларов за прошлый год. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

«Сегодня открыли основной этап второй очереди международного торгово-выставочного комплекса „Гринвуд“ в Красногорске. Здесь появится еще две тысячи новых рабочих мест», — отметил губернатор.

По его словам, Подмосковье сотрудничает с Китаем уже 15 лет. За эти годы в бизнес-парке «Гринвуд» создали 12 тысяч рабочих мест. Резидентами парка стали более 400 компаний из 14 стран мира, 180 из них — из Китая.

Воробьев подчеркнул, что Китай для Московской области — главный внешнеторговый партнер: на первом месте по общему объему товарооборота, первый по импорту и третий по экспорту.

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру вместе с китайскими партнерами. Это наши „сухие порты“, и, конечно, сам „Гринвуд“. В этом году еще 68 компаний, в том числе 13 китайских, выбрали „Гринвуд“ как площадку для своего бизнеса», — заключил глава Подмосковья.

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