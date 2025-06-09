Воробьев: еще 150 мероприятий по обновлению водоснабжения проведут в Подмосковье

Масштабную работу по модернизации водоснабжения и водоотведения продолжают в Подмосковье. В ближайшие три года в регионе проведут 640 мероприятий, которые сделают коммуникации более надежными. О программе рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения входит замена устаревших сетей, очистных сооружений и ВЗУ. Всего до 2028 года проведут 640 мероприятий, из которых 150 запланированы на этот год.

«У нас на три года 640 мероприятий, 150 должны быть выполнены уже в этом году. Самые большие округа Истра, Можайск, Дмитров, Одинцово, Солнечногорск, Щелково. Но и другие муниципалитеты не менее важны», — сказал глава региона.

Воробьев поручил главам взять все работы на контроль, особенно там, где они идут с отставанием. Это позволит завершить все необходимые мероприятия не позднее ноября.