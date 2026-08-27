Воробьев: эксперимент с киберуроками начнется в школах Подмосковья 1 сентября

В школах Подмосковья с 1 сентября начнется эксперимент по внедрению киберуроков. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на форуме педагогов региона «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

Инициатива нашла живой отклик как у учителей и родителей, так и у самих школьников.

«Эксперимент 1 сентября мы начинаем, и я очень надеюсь, что один миллион 97 тысяч учеников, которые учатся у нас в системе образования, смогут чем дальше, тем больше быть на ты со всеми умными технологиями», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона также обратил внимание на особый интерес среди школьников к профильным классам по математике и другим точным наукам.