Воробьев: два сквера в честь юбилея Победы благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне благоустроят в Подмосковье в этом году. Новые зоны отдыха со спортивными и детскими площадками появятся в Егорьевске и Лобне, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Этот год в России объявлен Годом защитника Отечества. В честь этого в Лобне благоустроят сквер Защитников Москвы, а в Егорьевске — «60 лет Победы». Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Сквер в Егорьевске стал победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. В ходе благоустройства особое внимание уделят увековечиванию памяти 25 тысяч жителей округа, которые сражались за родину во времена Великой Отечественной войны.

Территорию разделят на пешеходную зону и сам сквер. Там появятся спортивные и детские площадки, громкоговорители для проигрывания музыки, а также фонтан, освещение и аллея со стендами об истории города.