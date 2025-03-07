Воробьев: два сквера в честь юбилея Победы благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне благоустроят в Подмосковье в этом году. Новые зоны отдыха со спортивными и детскими площадками появятся в Егорьевске и Лобне, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Этот год в России объявлен Годом защитника Отечества. В честь этого в Лобне благоустроят сквер Защитников Москвы, а в Егорьевске — «60 лет Победы». Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Сквер в Егорьевске стал победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. В ходе благоустройства особое внимание уделят увековечиванию памяти 25 тысяч жителей округа, которые сражались за родину во времена Великой Отечественной войны.
Территорию разделят на пешеходную зону и сам сквер. Там появятся спортивные и детские площадки, громкоговорители для проигрывания музыки, а также фонтан, освещение и аллея со стендами об истории города.
«Сквер Защитников Москвы в Лобне тоже ждет большое преображение. Здесь мы сохраним аллею с памятной стелой и дорожки в мемориально-экспозиционной зоне, противотанковый ров и памятник „Зенитное орудие“», — сказал губернатор.
В сквере появятся новые дорожки, а рядом с прудом обустроят прогулочную зону с качелями и пирсом. В центре появится детская площадка, а также места для игр в волейбол и стритбол.
Кроме того, в этом году в Подмосковье установят четыре стелы «Населенный пункт воинской доблести»: две — в Лотошине и по одной в Рузе и Шаховской.
«Такое почетное звание присваивается городам и поселкам, которые сыграли важную роль в истории Подмосковья, чтобы увековечить их», — добавил Воробьев.