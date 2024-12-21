Сегодня 17:27 Воробьев дал старт работе подстанции «Дарьино» в Одинцове после реконструкции 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Одинцово

Электричество

Андрей Воробьев

Масштабная реконструкция подстанции «Дарьино» завершилась в Одинцовском округе. Это один из основных питающих центров муниципалитета. Он обеспечивает электроэнергией 28 населенных пунктов, где проживают свыше 30 тысяч человек, 37 социально значимых объектов, ряд крупных предприятий, а также территориальные сетевые компании. Об сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе модернизации трансформаторная мощность подстанции «Дарьино» выросла с 50 до 160 МВА, создан резерв в 37,88 МВА. Эти меры обеспечат надежное электроснабжение существующих и новых потребителей, включая строящийся региональный сосудистый центр. Старт работе обновленной подстанции дали Андрей Воробьев, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор. В ходе церемонии вручили награды участникам реконструкции. «Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы, и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растет, появляются новые жилые дома, предприятия. И вот мы открываем один из многих питающих центров, которые в трехлетней перспективе будут реализованы в Подмосковье», — указал Воробьев.

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Он подчеркнул, что в Подмосковье совместно с «Россетями» реализуется большая программа, которая должна кардинально модернизировать все, что касается электроснабжения. При этом в работе находятся несколько объектов, расположенных в Чехове, Раменском, Балашихе и других городских округах. Подстанция «Дарьино» была построена в 1973 году, последняя реконструкция проводилась более 30 лет назад. В ходе последних работ инвестиции превысили 1,4 миллиарда рублей. Реконструкцию выполнила дочерняя компания «Россетей» — «Россети Московский регион». Большая часть оборудования, установленного на подстанции, российского производства, включая автоматизированные системы управления, трансформаторы, распределительные устройства, терминалы защит, разъединители и реакторы. Подстанция «Дарьино» стала дистанционно управляемой. Теперь диспетчеры могут в режиме реального времени контролировать состояние и работу всех систем. Это позволяет аварийно-восстановительным бригадам не выезжать на место для переключений в случае неполадок.

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В Московской области реализуется программа по повышению надежности электроснабжения. В текущем году «Россети» и «Мособлэнерго» отремонтировали 1,5 тысячи километров линий электропередачи, более 100 трансформаторов (220 и 110 кВ), около 2,5 тысячи трансформаторных подстанций, свыше 1,7 тысячи высоковольтных выключателей и заменили порядка четырех тысяч опор. На следующий год в Подмосковье намечена реконструкция пяти подстанций.