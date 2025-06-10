Воробьев: число нестационарных торговых объектов сократят в Подмосковье в 2 раза

В Подмосковье за три года планируют сократить количество нестационарных торговых точек более чем вдвое. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе демонтируют около 3,6 тысячи таких объектов.

«Важно понимать: мы не трогаем те киоски и павильоны, которые создают удобство для жителей, соответствуют всем требованиям и работают честно — продают то, о чем договорились, платят налоги и выглядят аккуратно. Наша задача — убрать незаконные точки, которые нарушают правила и портят городской пейзаж», — подчеркнул губернатор.

Сейчас в Московской области работает почти 23,9 тысячи НТО: около 8,5 тысячи расположены на государственной земле, а более 15,3 тысячи — на частной. К 2027 году в Подмосковье останется примерно 11 тысяч торговых точек, и все они будут соответствовать современным стандартам.

«Мы видим интерес крупных сетей, таких как „Вкусно — и точка“ и „Теремок“, к формату нестационарной торговли — такой формат мы поддерживаем», — добавил Воробьев.

По его словам, поддержку сохранят те форматы НТО, которые действительно полезны людям. Это торговля в отдаленных сельских районах, где нет магазинов, а также мобильные точки в парках — с мороженым, кофе, хлебом и прокатом велосипедов. Также останутся фудтраки, работающие по санитарным нормам, и вендинговые автоматы — удобный и современный способ торговли.

Помимо этого, в Московской области хотят предложить развитие точек с продукцией местных хлебопекарен, таких как «Серпуховхлеб» и «Щелковохлеб». Все, что делает бизнес цивилизованным, а торговлю удобной для жителей, получит поддержку.