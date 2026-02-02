Воробьев: большинство пациентов высоко оценили качество медицины в Подмосковье

Большинство пациентов в Подмосковье выразили удовлетворенность качеством и доступностью медицинской помощи. Они положительно высказались о работе персонала, времени ожидания приема и возможностью быстро записаться к специалисту. Все обращения от жителей будут учитывать при планировании дальнейшей работы, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в конце прошлого года пациенты оставляли жалобы на оформление документов и получение лекарств. Каждое обращение будут учитывать при дальнейшей трансформации системы здравоохранения.

«Еще один важный вопрос и потенциал снижения жалоб — это трансформация, в том числе и телемедицина. Ее очень важно умно и грамотно увеличивать как при взаимодействии типа „врач-пациент“, так и „врач-врач“», — сказал губернатор.

Он добавил, что важно продолжать масштабировать телемедицину как удобный и востребованный ресурс, а также отладить новые алгоритмы работы скорой помощи.

«Все управление скорой неотложной помощью должно быть в одной системе. Это практика, которая себя хорошо зарекомендовала в ряде территорий», — отметил Воробьев.