Воробьев: более 70 больниц Подмосковья получат новое оборудование в 2025 году

Медицинское оборудование регулярно обновляют в Московской области. Работы проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году новые флюорографы, маммографы и другие аппараты поступят в 72 медучреждения.

«В этом году мы закупим 4,2 тысячи единиц новой медтехники для подмосковных больниц и поликлиник», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в 2025 году в Московской области обновят ангиографические системы, аппараты для проведения КТ и МРТ, рентген-аппараты, в том числе передвижные и С-дуги, а также операционное и эндоскопическое оборудование. Современную медтехнику установят в больницах в Щелкове, Можайске, Ступине, Истре и других округах.

Напомним, в 2024 году в Московской области обновили почти 7,5 тысячи аппаратов для проведения обследований на высоком уровне.