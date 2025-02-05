Воробьев: более 20 школ искусств отремонтируют в Подмосковье за 2 года
Большую программу по обновлению школ искусств начали в Подмосковье. До конца 2026 года в регионе обновят 21 учреждение, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«До конца 2026 года отремонтируем 21 школу, в девяти из них начнется обучение уже в этом году. В 2025-м также закупим новые музыкальные инструменты для 54 учреждений», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В плане работ на 2025 год Бронницкая детская школа искусств, Дубненская детская школа искусств, Детская школа искусств в Королеве, Красногорская детская музыкальная школа имени Наседкина, Детская школа искусств № 1 в Люберцах, Чеховская детская школа искусств, Центральная детская школа искусств «Гармония» в Наро-Фоминске и Детская музыкальная школа № 4 в городе Пересвет.
В следующем году в Подмосковье обновят еще несколько музыкальных образовательных учреждений. Это Детская школа искусств № 3 в поселке Вуги Люберецкого округа, Климовская детская музыкальная школа в Подольске, Детская музыкальная школа имени Алябьева в Пущине, Детская школа искусств «Синтез» в Серпухове, Детская музыкальная школа в Электростали и Звенигородская детская музыкальная школа имени Танеева.
В феврале губернатор Подмосковья снова поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.