Воробьев: более 20 школ искусств отремонтируют в Подмосковье за 2 года

Большую программу по обновлению школ искусств начали в Подмосковье. До конца 2026 года в регионе обновят 21 учреждение, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев .

«До конца 2026 года отремонтируем 21 школу, в девяти из них начнется обучение уже в этом году. В 2025-м также закупим новые музыкальные инструменты для 54 учреждений», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В плане работ на 2025 год Бронницкая детская школа искусств, Дубненская детская школа искусств, Детская школа искусств в Королеве, Красногорская детская музыкальная школа имени Наседкина, Детская школа искусств № 1 в Люберцах, Чеховская детская школа искусств, Центральная детская школа искусств «Гармония» в Наро-Фоминске и Детская музыкальная школа № 4 в городе Пересвет.