Воробьев: более 1,5 млн собственников квартир в Подмосковье перешли на электронные голосования

Фото: Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

В этом году в Подмосковье запланировали перевести 50% всего жилищного фонда на электронное голосование собственников. Это сделает процедуру более прозрачной. Цифровизация уже охватила 1,6 миллиона собственников квартир, рассказал временно исполняющий обязанности главы министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко.

За девять месяцев этого года на электронное голосование собственников перешли 22% всего жилфонда Подмосковья. Еще 11% продолжают принимать решения таким способом. Активнее всего новшество вводили в Реутове, Богородском округе, Королеве, Истре и Мытищах.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что переход на электронное голосование вовлечет жителей в принятие важных решений по содержанию домов. Так, каждое начинание управляющей компании будет согласовано.

«Мы делаем все, чтобы наши управляющие компании вышли из красной зоны. Те, кто не согласен с запросом жителей, с нашей идеологией, а она базируется на запросах жителей, мы будем просто расставаться», — сказал Воробьев.

Электронное голосование проводят несколькими способами. Выразить свое мнение можно через ГИС ЖКХ, а также в мобильном приложении «Госуслуги.Дом». Также можно обратиться в МФЦ, где администратор поможет внести данные из письменно бланка в систему.