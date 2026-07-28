Воробьев: 79 управляющих компаний Подмосковья улучшили показатели с начала года

В Московской области продолжают совершенствовать работу управляющих компаний. Повышение качества этой работы остается одним из наиболее интересующих жителей региона вопросов, отметил губернатор Андрей Воробьев во время традиционного совещания.

Управление многоквартирными домами требует совместной работы компаний, муниципальных властей и профильных региональных ведомств.

«Самое большое количество обращений — все, что связано с подъездом, двором, парковкой, освещением. Камеры, детская площадка», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что эти вопросы регулярно поднимают во время встреч с жителями.

По итогам первого полугодия количество обращений, связанных с деятельностью управляющих компаний, снизилось на 14%. Во втором квартале в рейтинг включили 808 организаций, при этом число компаний в зеленой зоне увеличилось до 356 — это на 81 больше по сравнению с итогами 2025 года.

Оценку эффективности управляющих компаний проводят по семи критериям, среди которых обращения жителей, работа в Единой диспетчерской службе, исполнение обязательств перед ресурсоснабжающими организациями и региональными операторами, а также качество работы аварийных служб.

В начале года каждый муниципалитет утвердил план по повышению эффективности работы управляющих организаций. Наиболее заметных результатов по итогам первого полугодия добились Домодедово, Королев, Мытищи, Красногорск и Химки. Всего за шесть месяцев 79 управляющих компаний улучшили показатели.

Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца года необходимо продолжать повышение качества работы таких компаний. По его словам, жителям должны быть доступны понятные механизмы выбора управляющей организации, а любые изменения необходимо осуществлять открыто и без перебоев в содержании домов и предоставлении коммунальных услуг.