Воркаут‑зону оборудуют на стадионе «Полет» в Лыткарине

На территории стадиона «Полет» завершается масштабная реконструкция. Он превращается в многофункциональный комплекс, готовый принять как профессиональных спортсменов, так и всех сторонников здорового образа жизни.

«Сердце стадиона, его функциональный центр, обретает новые очертания. В модульных корпусах идет внутренняя отделка. Вскоре здесь разместятся раздевалки, кабинеты для тренерского состава, а также современные душевые и туалетные комнаты. Эти обновленные помещения повысят комфорт для спортсменов и персонала, создавая идеальные условия для тренировок и соревнований», — сообщил представитель подрядчика.

Параллельно с внутренней отделкой ведется тщательная подготовка основного игрового поля. Рабочие завершают монтаж капитальных трибун, рассчитанных на 500 зрителей. Кроме того, здесь активно монтируется современная воркаут-зона и устанавливаются уличные тренажеры.

Активно обустраивается и прилегающая территория стадиона. Сейчас здесь ведется укладка газонов, прокладываются новые асфальтированные тротуары для пеших прогулок, а также обустраивается парковка. На стадионе уже полностью функционируют все необходимые инженерные коммуникации. Завершены работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации. Первый футбольный матч на новом поле стадиона «Полет» запланирован на 2026 год.