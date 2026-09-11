Вопросы ЖКХ в домах на улице Ворошилова обсудили в Серпухове

10 сентября в Серпухове профильные специалисты вместе с депутатом окружного Совета Алексеем Батоговым встретились с жителями домов № 144 и № 146 на улице Ворошилова. Главной темой встречи стала работа управляющей компании «Управдом Юг Подмосковья» и состояние общего имущества.

Жители дома № 146 рассказали о проблемах с канализацией, лестницей и парапетом. По их словам, обращения в управляющую организацию не дают результата. В доме № 144 подвал затапливает канализационными стоками уже несколько месяцев, последняя заявка в УК была подана около полутора месяцев назад.

В настоящее время управляющая компания должна откачать стоки, обеспечить доступ к коммуникациям, найти и устранить засор, восстановить герметичность труб и привести канализацию в порядок. Параллельно аварийная служба МУП «Водоканал-Сервис» проверит наружные сети и канализационные выпуски из домов — необходимо точно установить источник проблемы.

Также были подняты другие вопросы: незакрытые чердаки, состояние крыльца, ремонт которого ранее обещала выполнить УК, и качество обязательных работ по содержанию общего имущества. Жители обоих домов выразили желание сменить управляющую компанию: при проведении общих собраний собственников возникают серьезные вопросы к протоколам и указанным в них данным.

«Такие заявления нельзя оставлять без проверки. Если нарушения подтвердятся, материалы должны оценить Государственная жилищная инспекция и другие компетентные органы. Поручил держать ситуацию на особом контроле и обеспечить постоянное взаимодействие жителей, УК и коммунальных служб», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Срок устранения основных проблем в обоих домах управляющая компания обозначила до 12 сентября. После этого будет проведена проверка фактического результата.