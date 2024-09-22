Вопросы ЖКХ и благоустройства подняли на встрече с жителями в Реутове

Встречу с жителями провели в формате выездной администрации в Реутове. Горожане задали множество вопросов представителям муниципалитета.

Главными темами стали уборка улиц и благоустройство, здравоохранение, транспорт и ЖКХ.

Жители попросили решить вопрос с парковкой на Ашхабадской улице — там находится рынок. Люди приезжают за покупками, но оставить машину негде — все места c раннего утра и на целый день занимают работники торговых точек.

Жителям пообещали устроить дополнительные места для парковки прямо около рынка.

Также на встречи подвели итоги прошлой выездной администрации. Тогда люди просили увеличить количество общественного транспорта в часы пик, и дополнительные автобусы вышли на маршруты № 1226, 916 и 926.

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