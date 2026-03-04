Вопросы жителей района Расторгуево обсудили на выездной администрации в Ленинском округе

Видновская школа № 5 приняла выездную администрацию Ленинского округа. На территории видновской школы № 5 3 марта прошла встреча в формате выездной администрации с участием заместителей главы Ленинского городского округа, руководителей профильных управлений, представителей депутатского корпуса, Общественной палаты, Ассоциации ветеранов СВО, а также сотрудников полиции и МЧС.

Более 40 жителей получили ответы на вопросы, касающиеся транспортной организации, содержания территорий, развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Мы используем формат „выездных администраций“, чтобы оперативно решать проблемы жителей округа. По всем обращениям определены дальнейшие шаги и механизмы проработки. Регулярные встречи позволяют нам быть в курсе потребностей жителей и повышать качество их жизни», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Эдуарда Арадушкина.

В ходе встречи жительница Олеся обратилась с просьбой поддержать проект создания универсальной спортивной площадки в Видном в рамках программы «Инициативного бюджетирования». Эдуард Арадушкин сообщил, что проект уже прошел муниципальный отбор, включен в план на текущий год и направлен на региональный этап, по итогам которого примут окончательное решение о реализации.

Подобные встречи проводятся на регулярной основе в разных районах округа. Актуальная информация о предстоящих мероприятиях публикуется в официальном канале главы Ленинского округа.