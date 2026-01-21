Вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудят в Чехове

Глава муниципального округа Михаил Собакин анонсировал традиционную встречу с жителями, которая пройдет в выездном формате. Она состоится в Доме культуры «Дружба», где каждый сможет задать вопрос профильным специалистам.

«Совместно с коллегами проведем срочную „Выездную администрацию“ по вопросам ЖКХ», — сообщил руководитель муниципалитета в своем официальном телеграм-канале.

Акцент мероприятия, по его словам, будет сделан на практическом решении проблем: каждый житель сможет лично и адресно задать свои вопросы не только главе, но и профильным специалистам, представителям структурных подразделений, управляющих компаний и подведомственных организаций администрации.

Встреча в формате «Выездной администрации», посвященная актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства, состоится 22 января в 18 часов, в Доме культуры «Дружба» по адресу: улица Чехова, дом 45.