Вопросы утилизации отходов обсудили с предпринимателями в Балашихе

В Балашихинской торгово-промышленной палате состоялась встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области с руководителями местных предприятий. В мероприятии приняли участие юристы Аппарата бизнес-омбудсмена, которые оказали бизнесу правовую поддержку.

Ключевой темой обсуждения стали вопросы, связанные с утилизацией твердых коммунальных отходов. Предприниматели получили возможность напрямую задать вопросы о взаимодействии с региональными операторами, а также узнать, как защищать свои интересы в этой сфере.

Юристы рассказали о порядке формирования претензий, способах разрешения споров и процедуре обжалования действий контрагентов. Особое внимание уделили анализу договоров на обращение с ТКО, разъяснив права и обязанности сторон при их заключении.

«Наша цель — повысить правовую осведомленность бизнеса в вопросах обращения с отходами. Понимание своих прав и механизмов их защиты помогает предпринимателям минимизировать затраты и эффективно выстраивать отношения с региональными операторами. Такие приемы позволяют оперативно предоставлять юридическую помощь и делиться практическими рекомендациями», — отметила исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Мероприятие стало важным шагом в создании прозрачной правовой среды для бизнеса в Балашихе. Подобные встречи укрепляют диалог между предпринимателями и органами власти, способствуя решению актуальных вопросов и развитию делового сообщества региона.