Вопросы управления многоквартирными домами обсудят на форуме в Подмосковье

Форум направлен на создание профессионального сообщества собственников жилья в многоквартирных домах и повышение уровня грамотности граждан в сфере ЖКХ. Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте.

Форум пройдет в Подмосковье в шестой раз. За предыдущие годы более 3,5 тысячи жилищных активистов и председателей советов многоквартирных домов приняли участие в его работе. Они смогли получить новые знания и обменяться опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этом году форум вновь станет центральной площадкой для обсуждения актуальных тенденций и изменений в ЖКХ, что способствует более эффективному управлению общим имуществом в многоквартирных домах.

Министр ЖКХ Антон Велиховский подчеркнул, что форум предоставляет не только важную информацию для собственников, но и создает эффективную платформу для представителей ЖКХ, органов власти и управляющих компаний для налаживания конструктивного диалога с жителями и объединения усилий в области управления многоквартирными домами.

Форум открывает новые горизонты для сотрудничества и взаимодействия, что направлено на повышение качества управления и улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах. Профессиональные дискуссии и обмен опытом создадут устойчивую основу для внедрения современных подходов и инноваций в ЖКХ.

Мероприятие также будет транслироваться в режиме реального времени на сайте.

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