Вопросы развития регионального кинематографа обсудили на форуме в Истре

Третий форум регионального кинематографа «Новый вектор» открылся в музее "Новый Иерусалим" 26 июня. Мероприятие собрало более 120 профессионалов киноиндустрии из 20 регионов России.

Среди участников форума директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, киновед и первый заместитель председателя Союза кинематографистов Лариса Солоницына, режиссеры Иван Соснин, Сергей Дебижев, Валерий Тимощенко, Владимир Марин, Юлия Киселева и другие.

На церемонии открытия Валерию Тимощенко вручили награду за вклад в развитие регионального кинематографа.

В первый день участники обсудили поддержку документального и игрового кино, проблемы проката и продвижения региональных проектов. 27 июня пройдет питчинг девяти документальных фильмов из разных городов России с участием ведущих представителей индустрии.

В рамках форума организованы бесплатные кинопоказы. Полную программу можно найти на официальном сайте мероприятия.

Форум проходит при поддержке музея «Новый Иерусалим» и Министерства культуры Подмосковья.